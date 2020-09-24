 

Сбербанк создает собственный сервис аудиостриминга

24.09.2020, 7:40, Новости дня

Из Сбербанка сообщили о продолжении развития собственной экосистемы, состоящей из компаний различных отраслей. Так, недавно финучреждение приобрело сто процентов собственности в компании Zvooq, а теперь заявило о намерении создать собственный сервис для аудиостриминга под названием «Сберзвук».

Таким образом, Сбербанк становится прямым конкерентом крупнейшего российского поисковика, обладающего аналогичным сервисом «Яндекс. Музыка», отмечают эксперты.

По сообщению представителей Сбербанка, их музыкальный сервис будет использован для создания и продвижения уникального контента. Напомним, что Zvooq рабоатет на рынке уже девять лет. За время существования стартап привлек инвестиций на общую сумму около 25 млн долларов.



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