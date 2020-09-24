Мнение: Идея вакцины от ковида – фейк?

24.09.2020, 7:20, Разное

В легком офигении: читаю собщение ТАСС – “Министр культуры РФ Ольга Любимова ушла на самоизоляцию, поскольку у ее отца, ректора Высшего театрального училища им М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России Бориса Любимова обнаружен коронавирус”. И далее: “В мае стало известно, что тест на коронавирус, который сдала Любимова, оказался положительным. Глава Минкультуры лечилась дома почти три недели, болезнь протекала в легкой форме”.

Тест для “Что? Где? Когда?”: вам не показалось ничего странным в этом сообщении? Еще раз по буквам: Ольга Любимова ушла на изоляцию. Причина самоизоляции – боязнь заразить кого-либо. При этом мы знаем, что сама Любимова 4 месяца назад уже перенесла ковид.А ведь заражают, как известно, те, кто сам заражен.

Вопрос: на хрена тогда вакцины от ковида и что там все разрабатывают с таким остервенением?

Если Любимову отпустили побалдеть дома еще три недели – значит, все считают нормальным опасение, что она может заразиться ковидом ВТОРОЙ РАЗ! Снова заболеть ковидом, уже переболев им!

А ведь вакцинирование – это не что иное, как как способ дать человеку переболеть опасной болезнью в максимально легкой форме, с тем, чтобы он приобрел к ней иммунитет. А у Любимовой, получается, нет иммунитета ДАЖЕ после реальной болезни?!

Всё ведь просто: если мы верим, хотя бы теоретически, что вакцинирование от ковида имеет смысл – Любимова, переболевшая уже ковидом, не должна была уходить ни на какую самоизоляцию. Если же повторное заражение считается вероятным, то никакая вакцина – ни российская, ни швейцарская, ни американская – просто невозможна, надо перестать тратить на них деньги и, наконец, расслабиться.

Правительство, получается, дурит всем головы сообщениями об успешных разработках – а его министры, даже переболевшие, рассматриваются как ЛЮДИ БЕЗ ИММУНИТЕТА. Что ж, прекрасно, господа лгуны.