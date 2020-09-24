Малахов вспомнил о трагическом совпадении в жизни покойного Михаила Борисова

24.09.2020, 7:17, Разное

Телеведущий Андрей Малахов заметил в судьбе покойного коллеги и ведущего «Русское лото» Михаила Борисова трагическое совпадение. Заключается оно в том, что отказ от помощи врачей заканчивался для его семьи плачевным образом.

Михаил Борисов являлся вдовцом, его жена умерла во время родов. Однако смерти, вероятно, можно было бы избежать, не проигнорируй они посещение врачей, пояснил Малахов в эфире телеканала «Россия 1». После этого случая Борисов признавался, что очень о нем сожалеет, ведь тогда ему приходилось отдаваться работе, поэтому многое из жизни семьи он пропустил.

Однако позднее ситуация повторилась. Перед смертью Михаил Борисов дважды вызывал скорую помощь. От услуг первой бригады телеведущий решил отказаться, вторая бригада отвезла его в больницу, где он пережил клиническую смерть. Его хотели транспортировать в другой госпиталь, но ухудшившееся состояние не позволило это сделать. Телеведущий скончался на 72 году жизни.