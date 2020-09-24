Мнение: О шокирующих откровениях главного запутинца

24.09.2020, 7:15, Разное

Нынешний председатель Госдумы Вячеслав Володин уже вписал своё имя в анналы верноподданнической фразой «Есть #Путин – есть Россия, нет Путина – не станет и России». Во всём остальном – это типичный для современной нам российской действительности человек из ниоткуда. Бывший профсоюзный активист, бывший региональный активист, бывший заднескамеечный политик, несколько раз вовремя переметнувшийся.

Но теперь у него появился шанс войти в историю как символ… шокирующей и обескураживающей наглости нынешнего правящего класса.

Накануне состоялось заседание нижней палаты российского парламента по поводу уникальной антикризисной меры властей – увеличению налогов и сборов. Государство с 2021 года на 20% повышает акцизы на табак, распространяет НДФЛ на доход с банковских вкладов, повышает НДФЛ для граждан, зарабатывающих больше 5 млн руб. в год; в 3,5 раза увеличивает НДПИ для ненефтегазовых добывающих компаний, а также отменяет налоговые льготы для нефтяной отрасли на общую сумму порядка 400 млрд рублей. «Вот мы предлагаем эти решения: изъять сверхдоходы у табачников, у нефтяников, а если у вас есть другое предложение – предлагайте его», – не моргнув глазом заявил несколько ошалевшим от таких поборов оппозиционным депутатам Вячеслав Володин.

В общем, #Россия привычно идёт своим особым путём в #кризис: в то время, как западные страны спасают экономику, власти РФ спасают #бюджет, почти наполовину состоящий из расходов на чиновников и силовиков.

При этом с 1 января уже повысили НДС, что дало правительству 639 млрд руб. Но ему хочется больше. Вопрос, почему же не использовать для финансирования выпадающих расходов специально для этого предназначенный ФНБ, повисает в воздухе. Хотя Фонд только на девальвации рубля, больно ударившей по кошелькам россиян, получил около 1,5 трлн руб. доходов за счёт валютной переоценки.

А обоснование такой политики Вячеслав Володин привёл столь же экзотическое, сколь и беспринципно-откровенное. И в Советском Союзе, и в 1990-е годы все проблемы в непростой экономической ситуации решались за счёт граждан, – не моргнув глазом, заявил спикер. Тем самым предложив продолжить эту традицию.

Люди – новая #нефть ©, ага.

Конечно, народ русский терпелив и властелюбив. Привычно вздохнёт, затянет пояса и снова спасёт всё провалившую #власть за лишь бы не танки НАТО и не гей-парады. За свой счёт компенсирует проблемы, искусственно созданные другими.

Ведь это нынешняя правящая верхушка своей конфронтационной и недальновидной внешней политикой фактически лишила Россию возможности привлекать внешние займы для финансирования бюджетного дефицита. Именно нынешние власти растранжирили сотни миллиардов долларов на пафосные, но неэффективные мегапроекты типа Сочи-2014 и ЧМ-2018. Именно их маниакальное стремление огосударствить и контролировать экономику подорвало конкуренцию, обескровило малый бизнес, по сути, уничтожило всякое независимое от чиновника предпринимательство. О казнокрадстве коррупции, некомпетентности нынешней управленческой элиты, наверное, можно даже не упоминать: грустно.

Зато можно вспомнить столь же авторское, сколь и народное:

Но настанет пора – и проснётся народ,

Разогнёт он согбенную спину,

И в родимых лесах на господ подберёт

Здоровее и крепче дубину

Вот только разогнётся ли?