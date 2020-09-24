Конвертопланы США заметили в небе над Киевом

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24.09.2020, 7:08, Новости дня

В небе над Киевом заметили американские конвертопланы CV-22B Osprey, которые находятся на вооружении военно-воздушных сил США.

Соответствующие фотографии разметило посольство США на Украине в Twitter.

Сьогодні о 12:30, біля Арки Дружби народів та вздовж Дніпра, помахайте рукою літакам #CV22B, що пролітатимуть над Києвом!

Ви в цей час можна буде побачити польоти #MC130J над Херсоном, Запоріжжям, Дніпром, Полтавою та Черкасами. pic.twitter.com/OgKUdeY2CM

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 23, 2020

«Сегодня в 12.30 около Арки Дружбы народов (в центре Киева) и вдоль Днепра помашите рукой самолетам CV-22 (модификация конвертоплана Bell V-22 Osprey), которые буду пролетать над Киевом», – отметило американское диппредставительство.

По информации посольства, в небе над другими украинскими городами – Херсоном, Запорожьем, Днепром, Полтавой и Черкассами – можно было наблюдать американские военные самолеты MC130J.

Пролет американской авиации над украинской столицей проходил в рамках совместных учений Fiction Urchin с участием военнослужащих 8 полка спецназа ССО и 352-м крылом сил специальных операций США.

В них задействованы около 4 тыс. человек личного состава, а также бронетехника и авиация. В них принимают участие американские самолеты MC-130J Commando II и CV-22 Osprey. Модификация CV-22B Osprey находится на вооружении военно-воздушных сил США.



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