 

На Западе признали господство РФ на мировом рынке пшеницы

24.09.2020, 6:08, Новости дня

В последние годы РФ неуклонно расширяет свою долю на мировом рынке пшеницы и стремится закрепить свое лидерство в этой сфере, пишет Bloomberg.

Авторы материала отмечают, что за 20 лет РФ из страны – импортера пшеницы превратилась в экспортера с долей в 20% мировых поставок. Российское зерно покупают более 100 стран, в том числе Египет, Филиппины, Саудовская Аравия. А совсем недавно готовность покупать российскую пшеницу выразил Алжир. Авторы статьи считают это «прорывом».

«Наблюдается ошеломительный рост как объемов производства, так и объемов экспорта пшеницы из России. Она приложила массу усилий, чтобы увеличить свою долю на рынке, и эта доля продолжает расти», – передает РИА «Новости» слова директора британской компании CRM AgriCommodities Джеймса Боулсворта.

На прошлой неделе алжирское агентство по зерну сообщило о готовности закупать продукцию у РФ со следующего тендера.

Прежде РФ поставляла в Алжир, являющийся третьим в мире импортером зерна, небольшие количества пшеницы, так как африканское государство выдвигало очень жесткие требования к уровню повреждения продукции насекомыми.

Также в этом году зерно у РФ стала покупать Саудовская Аравия. Кроме того, в последние годы начались поставки в Турцию, Бразилию, Вьетнам, Танзанию. Всего в 2020-м ожидается экспорт более 37 млн тонн пшеницы из России.

В статье отмечается, что РФ за десять лет отвоевала существенную долю мирового рынка у Евросоюза и США. В Египте, например, на нашу страну приходится 80% выигранных тендеров, а поставки в Алжир нанесут серьезный удар по Франции, для которой африканское государство является крупнейшим рынком сбыта.

Однако авторы статьи предупреждают, что в ближайшие месяцы РФ может столкнуться с конкуренцией со стороны Канады и Австралии, где растет урожайность.

В публикации также отмечается существенный прогресс российских аграриев. Они использовали растущие доходы для покупки удобрений и первоклассного оборудования, что позволило им увеличить урожайность, а также расширили мощности для хранения зерна, чтобы лучше контролировать цены.

«Их зерно настолько хорошего качества, что они год за годом открывают все новые рынки», – сказал глава отдела фундаментальных исследований в британской брокерской компании Marex Spectron Георгий Славов.

По его словам, низкие расходы на логистику помогли РФ захватить часть рынка у таких поставщиков, как Соединенные Штаты.

Напомним, National Interest утверждал, что к 2028 году РФ будет контролировать 20% экспортных рынков зерна.

Как утверждает издание, РФ может ограничить экспорт пшеницы в другие страны для получения политических рычагов и станет «еще более мощной мировой зерновой державой».



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