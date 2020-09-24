 

Накопившиеся долги вынудили Ваенгу продать квартиру в Санкт-Петербурге

24.09.2020, 6:53, Разное

Российская певица Елена Ваенга ради погашения долгов решила продать квартиру в Санкт-Петербурге. Накопила она их из-за пандемии коронавируса, на фоне которого многие артисты вынуждены были отменить запланированные концерты и понесли большие убытки.
Без крыши над головой певица не останется, поскольку у нее имеется еще дом, отметила Елена Ваенга. Но финансовая яма, в которую она попала, сама собой не заполнится, ведь на черный день она не успела запасти 100 млн. Однако певица уверена, что неудачи когда-нибудь закончатся, после чего начнется белая полоса.

Ранее Елена Ваенга могла давать до 10-12 концертов в месяц, поэтому пандемия лишила ее привычного заработка. Сама она эту ситуацию называет «хорошей инъекцией», которая позволяет сделать соответствующие выводы. Сейчас певица решила сконцентрироваться на своей семье.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Мнение: Как экономика влияет на модную бижутерию

25.09 / Юлия Барановская порадовала фанатов образом в платье невесты

07.07 / Мнение: О приближающемся обнулении русской нации

26.07 / Не соображая на троих

04.09 / В Минске задержали блогера Андрея Сикорского по подозрению в незаконном хранении управляемых ракет класса «воздух-воздух»

03.09 / Кремль — об отравлении Навального

26.06 / 75 тысяч рублей штрафа за плакат со смайликом

24.07 / Мнение: Мой комментарий к записи «в Новом рабочем ведется пропаганда социал-шовинизма» от karlsonmarxx в…

14.08 / “Анджелина недолюбливает маму Брэда”: почему дети Джоли и Питта четыре года не виделись с бабушкой и дедушкой

31.08 / Мнение: Переговоров с оппозицией не будет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска