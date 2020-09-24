Накопившиеся долги вынудили Ваенгу продать квартиру в Санкт-Петербурге

24.09.2020, 6:53, Разное

Российская певица Елена Ваенга ради погашения долгов решила продать квартиру в Санкт-Петербурге. Накопила она их из-за пандемии коронавируса, на фоне которого многие артисты вынуждены были отменить запланированные концерты и понесли большие убытки.

Без крыши над головой певица не останется, поскольку у нее имеется еще дом, отметила Елена Ваенга. Но финансовая яма, в которую она попала, сама собой не заполнится, ведь на черный день она не успела запасти 100 млн. Однако певица уверена, что неудачи когда-нибудь закончатся, после чего начнется белая полоса.

Ранее Елена Ваенга могла давать до 10-12 концертов в месяц, поэтому пандемия лишила ее привычного заработка. Сама она эту ситуацию называет «хорошей инъекцией», которая позволяет сделать соответствующие выводы. Сейчас певица решила сконцентрироваться на своей семье.