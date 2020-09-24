Построена математическая модель второй волны коронавируса в Европе

24.09.2020, 6:38, Новости дня

Создана математическая модель распространения коронавируса в Европе. Прогноз включает в себя прогноз по европейским странам и по всему континенту.

Ученые смоделировали вторую волну коронавируса с учетом данных из 10 стран Европы, в которых официально зафиксировано повторное распространение инфекции, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Scientific Reports.

В числе таких стран Бельгия, Босния, Хорватия, Чехия, Греция, Нидерланды, Сербия, Словакия и т.д.

Математики из Франции, Италии и Дании во главе с Джакомо Каччапалья (Giacomo Cacciapaglia) из Университета Клода Бернара в Лионе разработали модель, которая показывает возможную динамику второй волны в Европе.

По этим результатам, пик второй волны будет приходиться на период с июля 2020 года по январь 2021 года, число инфицированных будет больше, чем в первой.

Конкретное время пикового распространения зависит от первичного показателя инфицирования, числа внешних и внутренних поездок жителей и жесткости принимаемых мер.

Ранее ученые выяснили, что ключевой фактор для передачи коронавируса SARS-CoV-2 – скорость испарения влаги в воздухе. Жизнеспособность вируса значительно снижается при высокой температуре и низкой относительной влажности за счет высокой скорости испарения. При жаркой погоде с повышенной влажностью вероятность передачи коронавируса остается высокой.