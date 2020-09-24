 

Построена математическая модель второй волны коронавируса в Европе

24.09.2020, 6:38, Новости дня

Создана математическая модель распространения коронавируса в Европе. Прогноз включает в себя прогноз по европейским странам и по всему континенту.

Ученые смоделировали вторую волну коронавируса с учетом данных из 10 стран Европы, в которых официально зафиксировано повторное распространение инфекции, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Scientific Reports.

В числе таких стран Бельгия, Босния, Хорватия, Чехия, Греция, Нидерланды, Сербия, Словакия и т.д.

Математики из Франции, Италии и Дании во главе с Джакомо Каччапалья (Giacomo Cacciapaglia) из Университета Клода Бернара в Лионе разработали модель, которая показывает возможную динамику второй волны в Европе.

По этим результатам, пик второй волны будет приходиться на период с июля 2020 года по январь 2021 года, число инфицированных будет больше, чем в первой.

Конкретное время пикового распространения зависит от первичного показателя инфицирования, числа внешних и внутренних поездок жителей и жесткости принимаемых мер.

Ранее ученые выяснили, что ключевой фактор для передачи коронавируса SARS-CoV-2 – скорость испарения влаги в воздухе. Жизнеспособность вируса значительно снижается при высокой температуре и низкой относительной влажности за счет высокой скорости испарения. При жаркой погоде с повышенной влажностью вероятность передачи коронавируса остается высокой.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / В АТОР рассказали, куда в первую очередь отправятся россияне с 1 августа

02.09 / Трамп выступил против сноса памятников экс-президентам в Вашингтоне

05.09 / Вернувшимся из-за границы школьникам разрешили не сдавать тест на COVID-19

11.08 / Охлобыстин предсказал, что может случиться с Ефремовым в тюрьме

28.07 / В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

25.08 / Россия впервые запустит в 2021 году с Плесецка «Ангару» с разгонным блоком «Персей»

07.07 / В России задержали бывшую журналистку “Медузы”. Это может быть связано с делом о госизмене

03.07 / Эксперты рассказали, о чем сигнализируют проблемы со сном у младенцев

24.06 / Президент Кыргызстана Жээнбеков не принял участие в параде в Москве: два члена делегации заболели коронавирусом

31.08 / Выпускники детских домов проведут онлайн-акцию «Вперед к знаниям!»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска