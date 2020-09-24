Украинцы на учениях не смогли выстрелить из американских комплексов Javelin

24.09.2020, 6:48, Новости дня

Поставленный из США противотанковый ракетный комплекс Javelin («Джавелин») не выстрелил во время учений на Украине, об этом сообщил командующий войсками оперативного командования «Север» генерал-майор Валерий Залужный.

«Javelin не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может, что-то другое, надо разбираться, сейчас точно сказать не могу», – приводит слова Залужного «Укринформ».

Уточняется, что попытка выстрелить из комплекса проходила в ходе учений «Объединенные усилия – 2020» в Николаевской области. В них принимают участие штурмовая и армейская авиация нацгвардии.

Отмечается, что эти американские ракетные комплексы стали поступать на Украину с 30 апреля 2018 года. Они предназначены для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также вертолетов и беспилотников.

В июне минобороны Украины сообщало, что 16 июня Киев получил первую партию груза в рамках контракта, подписанного в декабре прошлого года: ракеты к противотанковым ракетным комплексам Javelin («Джавелин») и вспомогательное оборудование на общую сумму более 27 млн долларов.

Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Белый дом предоставил Украине оружие, чтобы она «могла сражаться против русских».

Газета ВЗГЛЯД писала, что стоимость выстрела из Javelin находится на уровне 150 тыс. долларов.

В сентябре Польша договорилась о покупке в США противотанковых ракетных комплексов FGM-148F Javelin. Стороны договорились на поставку 60 пусковых установок и 180 противотанковых управляемых ракет FGM-148F Javelin вместе с пакетом обучения и логистики.