Россия предупредила о подготовке боевиками провокации с химоружием в Идлибе
24.09.2020, 6:36, Новости дня
Террористы готовят провокацию с применением отравляющих веществ, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.
По его словам, боевики «доставили отравляющие вещества в район населенного пункта Кансафра провинции Идлиб». Сейчас террористы готовятся к «постановочным съемкам для обвинения правительственных сил САР в применении химического оружия против мирного населения», передает РИА «Новости».
Напомним, сообщалось. что провокацию готовит террористическая организация «Хайат Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусры»). При этом в подготовке «принимают непосредственное участие активисты псевдоправозащитной организации «Белые каски».
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