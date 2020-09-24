 

Мнение: Протесты в Минске против инаугурации Лукашенко

24.09.2020, 6:45, Разное

Белорусский ОМОН решительно разогнал митинг протестующих против инаугурации Лукашенко.
Всех протестующих набралось на пару тысяч и ОМОН серьезных проблем с выполнением поставленных задач не имел, отогнав их от Стелы. Оставшиеся, пошли бродить по Минску с криками "Уходи".
Ранее, Минюст Белоруссии признал полностью законной инаугурацию Лукашенко.
К концу дня его признали нелегитимным 7 стран – Литва, Латвия, Словакия, Чехия, Дания, Германия и Польша.

Основные протесты против инаугурации Лукашенко пройдут как обычно на выходных и как обычно ни на что уже не повлияют.

PS. Запись выступления Лукашенко на инаугурации.

Трансляция из Минска.

Источник: Colonel Cassad



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