Мнение: Протесты в Минске против инаугурации Лукашенко

24.09.2020, 6:45, Разное

Белорусский ОМОН решительно разогнал митинг протестующих против инаугурации Лукашенко.

Всех протестующих набралось на пару тысяч и ОМОН серьезных проблем с выполнением поставленных задач не имел, отогнав их от Стелы. Оставшиеся, пошли бродить по Минску с криками "Уходи".

Ранее, Минюст Белоруссии признал полностью законной инаугурацию Лукашенко.

К концу дня его признали нелегитимным 7 стран – Литва, Латвия, Словакия, Чехия, Дания, Германия и Польша.

Основные протесты против инаугурации Лукашенко пройдут как обычно на выходных и как обычно ни на что уже не повлияют.

PS. Запись выступления Лукашенко на инаугурации.

Трансляция из Минска.