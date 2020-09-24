Возле Бермудского треугольника обнаружены подводные структуры, имеющие правильные геометрические формы

24.09.2020, 6:54, Разное

Популярный уральский уфолог, конспиролог и виртуальный археолог Валентин Дегтерев сделал необычную находку, рассматривая спутниковые снимки острова Роанок в американском штате Северная Каролина и водного пространства возле него.

Немного из истории острова Роанок

В XVI веке Роанок становится британской колонией, созданной по указу Елизаветы Первой. Первые 118 поселенцев прибыли сюда в 1587 году и соорудили всего за пару месяцев защищенный форт. В крепости жили не только мужчины, но также семнадцать женщин и одиннадцать детей.

Только через три года новая английская экспедиция смогла попасть на остров Роанок, обнаружив к своему удивлению форт пустым. Из крепости исчезли все люди, не захватив с собой никакого имущества, то есть колонисты просто исчезли, словно в одночасье испарились. Ни следов борьбы, ни каких-то знаков, по которым можно было бы что-то понять, англичане просто не нашли. Единственно, что давало хоть какую-то подсказку, было вырезанное на одном из деревьев загадочное «CRO». Но что это означало, никто не знает и по сей день…

Поиски исчезнувших поселенцев, заметим, продолжались много лет, однако не дали никаких результатов. Выдвигались теории о том, что колонисты были похищены индейцами, пиратами или испанцами. Но ни одна из версий так и не подтвердилась. Тайна пропажи англичан до сих пор остается неразгаданной, порождая различные легенды и домыслы.

Версия российского исследователя

У Валентина Дегтерева есть собственная версия произошедшего. Дело в том, что, рассматривая аэрофото океана возле Роанока, отечественный исследователь неожиданно обнаружил в 130 километрах к северо-востоку от острова исполинские структуры, похожие на треугольники и прямоугольники.

Автор находки резонно полагает, что природа и человек не могли создать подобных ровных объектов длиной в десятки километров. По мнению уфолога, речь идет о подводной базе инопланетян или звездолете пришельцев, покоящемся на дне Атлантического океана уже многие сотни или даже тысячи лет (кстати, в этом районе совсем недалеко находится пресловутый Бермудский треугольник, столь известный загадочными исчезновениями людей).

И именно эта аномалия, как предполагает Дегтерев, могла стать причиной исчезновения с острова британских колонистов. «Зеленые человечки» вполне могли совершить массовое похищение землян с целью поведения над ними опытов или, может, просто для переселения небольшой группы людей на другую планету. Кстати, в конце XVI века сочли, что людей забрал дьявол, разница с сегодняшним определением – «забрали инопланетяне» – не очень существенна…