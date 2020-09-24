 

Статую первопроходца Баранова на Аляске начали снимать с постамента

24.09.2020, 6:17, Новости дня

Начались работы по снятию с постамента статуи первопроходца Александра Баранова, сообщил директор исторического музея в городе Ситка (Аляска, США) Хол Спекман.

Уже убрали часть вещества, с помощью которого зафиксирован памятник. Спекман выразил надежду на то, что работы будут завершены «до конца октября» и статуя не получит «никаких повреждений», передает ТАСС.

Как сообщил Спекман специальная комиссия подробно обсудила вопрос о том, как «обеспечить сохранность». Планируется «использовать подъемный кран». Для перемещения статуи могут использовать вилочный погрузчик или большую тележку, расстояние до музея – около 50 метров. По словам директора, «с физической сточки зрения, перенести достаточно просто».

Он считает, что статуя «отлично впишется» в экспозицию.

Напомним, городской совет американской Ситки принял резолюцию о переносе статуи правителя русских поселений в Северной Америке конца XVIII – начала XIX веков Александра Баранова из центрального парка в музей.



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