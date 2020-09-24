 

Мать Саакашвили не стала кандидатом в депутаты парламента Грузии

24.09.2020, 6:37, Новости дня

Партия «Единое национальное движение» решила не выдвигать в депутаты мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, 73-летнюю Гиули Аласания.

От города Зугдиди выдвинули кандидатуру Малхаза Джалагония, передает РИА «Новости».

На церемонии представления кандидатов член партии Заал Удумашвили сказал: «Зугдиди избирает зугдидца».

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. 

Напомним, председатель парламентской фракции саакашвилевского «Единого национального движения» Роман Гоциридзе заявлял, что кандидатура Гиули Аласании «рассматривается в качестве мажоритарного кандидата».

В прошлом году на выборах мэра Зугдиди жена Саакашвили Сандра Руловс проиграла гонку за этот пост.



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