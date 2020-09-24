 

Госдеп предупредил о возможной «эскалации мирных протестов» в Белоруссии

24.09.2020, 6:39, Новости дня

Госдепартамент США выпустил предупреждение для американских граждан в связи с ситуацией в Белоруссии.

Американцев предупреждают, что в Белоруссии после выборов «собрания людей могут возникать спонтанно». Гражданам США, находящимся в Белоруссии, посоветовали «избегать демонстраций и оставаться бдительными». Госдеп подчеркивает, что «возможна эскалация мирных протестов и перебои с интернетом и транспортом».

Посольство США в Белоруссии рекомендовало американцам быть осторожными, «путешествуя по стране, особенно в вечернее время и ночью», передает РИА «Новости».

Подчеркивается, что количество акций протеста может увеличиваться, и нет понимания, когда протесты закончатся.

Напомним, США и еще ряд стран отказались считать Александра Лукашенко, который официально вступил в должность главы государства, законно избранным президентом Белоруссии.

Акции протеста начались в Белоруссии после выборов президента и проводятся до сих пор.



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