Главы служб здравоохранения США отстаивают свой подход к борьбе с коронавирусом

24.09.2020, 6:15, Новости дня

Представители органов здравоохранения США в среду ответили на критику их подхода к борьбе с пандемией коронавируса, заявив в Сенате, что они руководствуются научными, а не политическими принципами.

В ходе слушаний в сенатском Комитете по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям глава Управления по надзору за качеством продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) доктор Стивен Хан заверил, что ведомство и его эксперты будут тщательно проверять безопасность и эффективность вакцин против COVID-19.

«FDA не разрешит и не одобрит вакцину, которую бы мы не стали давать нашим семьям», – сказал он.

В слушаниях также участвуют глава Центров по контролю и профилактике заболеваний доктор Роберт Редфилд, глава Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи и помощник министра здравоохранения Бретт Гируар.

Сенатор-демократ Патти Мюррей, самый высокопоставленный демократ в комитете, привела несколько примеров, когда администрация Трампа оказывала давление на органы здравоохранения, в том числе по поводу разрешения на использование гидроксихлорохина и плазмы выздоравливающих в качестве лечения COVID-19, а также по поводу изменения рекомендаций по тестированию для бессимптомных носителей.

«Любой из этих примеров политического давления сам по себе вызывает тревогу. Но вместе они рисуют четкую картину вмешательства, которая просто ужасает», – сказала сенатор.

Пандемия коронавируса на данный момент унесла уже более 200 000 жизней в США.