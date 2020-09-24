 

Польский эксперт – на «белорусском фронте» ЕС беспомощен, он уступил место России

24.09.2020, 6:10, Новости дня

В некотором смысле ЕС даёт свое согласие на то, что территория на восток от реки Западный Буг находится во владении России, считает польский эксперт Томаш Гживачевский. В беседе с Polskie Radio он объясняет, что «белорусский казус» лишь в очередной раз наглядно показывает, что ЕС особо нечего сказать по восточному вопросу — либо он сам не горит желанием, либо не обладает соответствующим потенциалом.


Reuters

В Брюсселе Светлана Тихановская призвала создать международную коалицию, которая поспособствует переговорному процессу о передаче власти. Однако, по словам автора книг и документальных фильмов по восточной тематике Томаша Гживачевского, выступление в Брюсселе лидера белорусской оппозиции немногое изменит в восточной политике ЕС. «Что касается белорусского вопроса, то ЕС оказался в тупике, переговоры о возможных санкциях лишь затягиваются во времени», — объяснил он.

«В очередной раз оказывается, что в случае волнений в Восточной или Центральной Европе в ситуации, когда Кремль вмешивается в политику стран этого региона, преследуя там свои интересы и силой обозначая сферу своего влияния, погрязший во внутренних спорах ЕС просто беспомощен», — с сожалением констатирует он в беседе с Polskie Radio.

«В некотором смысле ЕС показывает, что территория на восток от реки Западный Буг находится во владении России, и ЕС не хочет или не обладает соответствующим потенциалом проводить в таком важном для нас регионе свою политику. В этом вакууме в очередной раз действует Россия. Это расстраивает особенно потому, что это очередной пример. Ранее мы имели Украину. Эта война продолжается, хоть в Европе о ней и не говорят. Белорусский казус наглядно показывает, что Европейскому союзу особо нечего сказать по восточному вопросу», — подчеркнул Томаш Гживачевский.

В беседе эксперт отметил, что сложно предсказать, как долго продлятся протесты на территории Белоруссии. «Белорусы вызвали удивление всех аналитиков, наблюдателей и журналистов. Сначала все говорили, что они выдержат неделю, потом две. Теперь они уже держатся более полутора месяцев, и конца этому пока не видно», — резюмировал польский эксперт.



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