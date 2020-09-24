 

Кабмин Украины установил новые стандарты качества бензина и другого жидкого топлива

24.09.2020, 5:55, Новости дня

Кабинет Министров Украины 23 сентября принял разработанное Министерством энергетики постановление, которое вносит изменения в технический регламент о требованиях к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу. Об этом сообщил правительственный портал.

Врио министра энергетики Ольга Буславец заявила, что проект постановления разработан для имплементации директив Европейского союза.

“Решение призвано предотвратить продажу некачественного топлива на внутреннем рынке, установить единые обязательные экологические требования к топливу в соответствии с европейскими стандартами”, – отметили в пресс-службе.

В Кабмине считают, что изменения упростят ведение хозяйственной деятельности на внутреннем рынке нефтепродуктов и увеличат конкурентоспособность отечественного топлива на европейских рынках.

Изменения в техническом регламенте, в частности, касаются:

установления четких норм содержания серы в жидком топливе, которое используется на территории Украины;
уточнения и введения новых терминов и определений, что позволит избежать различного толкования положений.

“Постановление позволит создать надлежащие условия для выполнения Украиной требований по соблюдению европейских норм выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от использования нефтепродуктов”, – добавили в правительстве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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