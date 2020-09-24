 

Украина привлечет €300 млн на повышение энергоэффективности школ и больниц

24.09.2020, 5:55, Новости дня

23 сентября на заседании правительства Украины были одобрены проекты двух распоряжений, которые позволяют привлечь займы Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для реализации проекта “Энергоэффективность общественных зданий в Украине” в размере €300 млн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Реализация распоряжений позволит осуществить мероприятия по энергоэффективности в небольших городах, значительно уменьшит нагрузку на государственный и местные бюджеты за счет экономии расходов на оплату энергоносителей, сказано в сообщении.

“Мероприятия по энергоэффективности будут проводиться в детских садах, школах, больницах, административных и других зданиях социального и культурного назначения”, – информирует Минрегион.

Кабинет Министров сформировал персональный состав делегации Украины для участия в переговорах с ЕИБ для подписания финансового соглашения и реализации проекта энергоэффективности общественных зданий.

Европейский инвестиционный банк и Минрегион 2 июня подписали соглашение о сотрудничестве для поддержки подготовки проектов по энергоэффективности общественных зданий в Украине.

Проект по энергоэффективности позволит предотвратить выбросы в атмосферу более 1 млн тонн двуокиси углерода, считают в ЕИБ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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