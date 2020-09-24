 

НАБУ должно найти мужество перевернуть страницу “Роттердам плюс” – Наливайченко

24.09.2020, 5:55, Новости дня

Национальное антикоррупционное бюро должно перевернуть страницу “Роттердам плюс” и расследовать реальную коррупцию в энергетике, написал в Telegram экс-глава Службы безопасности Украины, народный депутат от “Батьківщини” Валентин Наливайченко.

Он напомнил, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры во время сегодняшнего судебного заседания по делу “Роттердам плюс” официально подтвердил отсутствие каких-либо доказательств совершения преступления в этом деле.

“Ни один из экспертов не подтвердил убытки или ущерб от действия формулы; никаких доказательств сговора или давления на должностных лиц тоже нет, а только предположения и субъективные трактовки; доказательств нарушения закона кем-либо из подозреваемых не существует; само постановление НКРЭКУ, которым была введена в действие формула “Роттердам плюс”, уже давно признано всеми судебными инстанциями законным и вообще как нормативно-правовой акт под сомнение не ставится”, – заявил нардеп. 

Политик считает, что бездеятельность правоохранителей играет на руку настоящим коррупционерам на энергорынке. 

“Для НАБУ сейчас важно найти мужество, перевернуть эту страницу и извлечь урок. Вы не политический орган и должны расследовать реальную коррупцию во власти, на которую мы в рамках парламентской ВСК (временной следственной комиссии. – “ГОРДОН”) указываем раз в неделю”, – заявил Наливайченко. 

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 23 сентября прокурор САП Виталий Пономаренко заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Вынесение решения суда ожидается утром 24 сентября.

28 августа САП сообщила о закрытии дела “Роттердам плюс” в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

9 сентября адвокат стороны защиты Ирина Одинец опубликовала постановление прокуратуры, из которого следует, что в действиях лиц, которым год назад были предъявлены подозрения, отсутствует состав преступления и доказать их виновность в суде невозможно.

Решение прокуратуры о закрытии дела вместе с НАБУ оспаривает бывший народный депутат Виктор Чумак.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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