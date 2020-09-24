Эксперт: инаугурация Лукашенко спровоцирует новую волну протестов

24.09.2020, 5:43, Разное

По мнению журналиста Александра Класковского, инаугурация президента Белоруссии стала настоящей спецоперацией, поскольку во время этого мероприятия соблюдались “беспрецедентные меры безопасности”. Из-за такой секретности Лукашенко лишь подлил масло в огонь, уверен эксперт.

Вместе с тем Александр Григорьевич явно организовывал инаугурацию наспех, ведь сроки поджимали, заметил Класковский. Очевидно, что белорусский лидер не хотел нарушать хотя бы это правило.

Впрочем, у Лукашенко нет шансов вновь стать легитимным президентом. Как считает эксперт, даже инаугурация не способна решить эту проблему. Александр Григорьевич не сможет переубедить множество людей, которые уверены в победе Светланы Тихановской на выборах, считает журналист.

Напомним, 10 августа ЦИК Белоруссии обнародовала результаты голосования, согласно которым Александр Лукашенко получил наибольшую поддержку граждан (80%). Его главная соперница Тихановская заняла второе место (10%). Многие белорусы уверены, что выборы были сфальсифицированы, поэтому до сих пор выходят на улицу и устраивают акции протеста.