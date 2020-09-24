 

Tesla выпустит бюджетный беспилотник в 2023 году

24.09.2020, 5:35, Новости дня

Основатель компании Tesla озвучил планы популярного бренда на ближайшее время.

Илон Маск сообщил о решении в дальнейшем выпускать технику, которая будет привлекать широкую аудиторию пользователей благодаря своей доступности на рынке. Эксперты ранее констатировали, что достичь удешевления новых электрокаров удалось благодаря существенной оптимизации аккумуляторов.

Изначально по причине использования более дорогих аккумуляторов и возникала потребность повысить конечную стоимость техники. Также эксперты предполагают, что в новых моделях применят более усовершенствованную систему автоматического пилотирования.



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