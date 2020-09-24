 

Huawei нацелился на рынок персональных компьютеров

24.09.2020, 5:35, Новости дня

Китайский производитель заявляет, что новые персональные компьютеры под его брендом поступят в продажу уже через несколько месяцев. Huawei серьезно нацелился на этот рынок, считают аналитики.

О планах создания собственной рабочей станции Qingyun W510 в Huawei заявляли еще в прошлом месяце. Устройство оборудовано 24-ядерным процессором Kunpeng 920. Рабочая частота составляет 2,6 ГГц. Также здесь используется графический процессор AMD Radeon 520.

Объем оперативной памяти в компьютере составляет 8 Гб, а в накопителе – 512 Гб. По информации, полученной из производителя, первый и все последующие настольные компьютеры выйдут с установленной операционной системой Harmony OS. Huawei планирует за три года выпустить 300 тысяч серверов и 5 млн настольных компьютеров.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Галина Тимченко: Российские журналисты – это штрафбат на минном поле

07.09 / Kia начала продажи в РФ нового седана Kia K5

27.06 / В СПЧ заявили об отсутствии серьезных нарушений на голосовании

17.08 / Лукашенко заявил о совпадении позиций с Путиным по ситуации в Белоруссии

16.08 / Тихановская готовится объявить себя победительницей выборов в Беларуси – пресс-секретарь

13.09 / Избран первый губернатор в единый день голосования

02.07 / Стихийные автопробеги прошли в РФ после голосования по Конституции

12.09 / В Ровно задержали мужчину, который по заданию ФСБ РФ готовил взрыв на объекте критической инфраструктуры

03.08 / В Польше была найдена скрытая пещерная система под историческим замком

27.07 / Боевики провоцируют срыв перемирия на Донбассе – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска