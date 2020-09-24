Huawei нацелился на рынок персональных компьютеров

24.09.2020, 5:35, Новости дня

Китайский производитель заявляет, что новые персональные компьютеры под его брендом поступят в продажу уже через несколько месяцев. Huawei серьезно нацелился на этот рынок, считают аналитики.

О планах создания собственной рабочей станции Qingyun W510 в Huawei заявляли еще в прошлом месяце. Устройство оборудовано 24-ядерным процессором Kunpeng 920. Рабочая частота составляет 2,6 ГГц. Также здесь используется графический процессор AMD Radeon 520.

Объем оперативной памяти в компьютере составляет 8 Гб, а в накопителе – 512 Гб. По информации, полученной из производителя, первый и все последующие настольные компьютеры выйдут с установленной операционной системой Harmony OS. Huawei планирует за три года выпустить 300 тысяч серверов и 5 млн настольных компьютеров.