Ученые выяснили, когда была открыта нержавеющая сталь

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24.09.2020, 5:35, Новости дня

Ранее принято было считать, что хромистую сталь или так называемую нержавейку металлурги открыли только в двадцатом веке. Но это оказалось неверной информацией.

Оказывается, подобные марки стали кузнецы изготовляли еще в глубоком средневековье – около одной тысячи лет назад. Открыли этот исторический факт ученые из Университетского колледжа Лондона.

Исследователи нашли записи о способе изготовления хромистой стали, имеющиеся в персидских рукописях ХХ-ХХІ веков. Там упоминался материал, очень схожий с хромом, который необходимо добавлять в расплавленный металл для защиты его от коррозии. Позже во время археологических раскопок были найдены и образцы древней нержавеющей стали.



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