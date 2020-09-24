 

Мнение: А вот и очереди скорых!

24.09.2020, 5:15, Разное

Тем временем повторную корона-истерию раскручивают ровно по тем же лекалам, что и весной, никакой фантазии. Да и зачем что-то менять, если в прошлый раз все отлично сработало, людишек запугали до икоты и потом успешно продержали на карантине добрых два месяца? Поэтому опять – старые песни о главном: сначала день и ночь долбили из каждого утюга про “всевозрастающее количество зараженных” (как будто и не стало уже ясным, что сам термин “зараженные” – галимая манипуляция), а теперь – вижу у Шулики – пускают тяжелую артиллерию: опять пошли в ход “очереди из скорых”.

Да как же можно одним и тем же фокусом дурить бесхвостых мартышек буквально каждые полгода?! А ведь опять сработает. Причем дело даже не в том, что народ какой-то особо доверчивый – он просто абсолютно не готов сопротивляться, когда его вот так прямо, грубо и просто ставят раком.

(фото, которое будет бесконечно тиражироваться по блогам ковидоидиотов, называется “очередь в Покровскую больницу Петербурга”, оно из фейсбука некоего Авербаха, главы ЧАСТНОЙ скорой помощи Coris)

Источник: Размышления вольного социолога



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