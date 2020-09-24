Спасите мальчика от его же матери! – Личное мнение

24.09.2020, 5:00, Разное

Сегодня я посмотрела видео, которое разбило мне сердце: мать унижает сына, обзывает его и бьёт прямо в такси.

https://t.me/lenamiro/7176

Мальчик не огрызается, отвечает адекватно, пытается оправдаться перед своей полоумной, жестокой мамашей. Даже не уворачивается от ударов, которые та ему привычно наносит.

Золотой ребёнок. На самом деле, золотой.

Мне так жалко стало мальчишку. С раннего детства он привык и к ору, и к унижениями, и к побоям, и к ненависти в свой адрес.

«Я тебя терпеть не могу. Вообще», — говорит мать сыну.

Из всех эпитетов, которыми эта отбитая на голову хабалка и дура наградила своего ребёнка, «мразь» — самое мягкое, самое печатное слово.

Инцидент произошёл в Курске. Региональное УМВД сделало официальное заявление:

Это жительница Курска 1987 года рождения, у нее двое детей. Предварительно установлено, что видео снято, когда она ехала с ребенком в школу, а разговаривала с матерью, с которой проживает. Назначена проверка.

Прочитала я это и подумала: «Ну, назначена проверка. Ну, проверят. А дальше-то что?»

Мне кажется, для ребёнка ничего в лучшую сторону не изменится. С матерью побеседует участковый. В очередном отчёте будет поставлена очередная галочка. Очередной ребёнок проживёт ужасное детство.

Я тут выше назвала это существо женского пола матерью, а ведь по факту мы имеем дело с психопаткой, садисткой, совершенно неадекватной тварью. Такая ведь и до смерти ребёнка забить может, если сорвётся.

Не надо ждать, когда эта идиотка покалечит или убьёт ребёнка.

Дорогой СК РФ, не надо! Пожалуйста, не ждите.

Спасите мальчика, пока он ещё цел и невредим. Спасите ребёнка от его же матери. У такой ведь нет шансов исправиться! Это же до боли понятно, до боли очевидно.

Согласны? Почему?