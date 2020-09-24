В Рыбинске отметят Международный день туризма

24.09.2020, 9:56, Объявления

Теги: Бизнес, Туризм

27 сентября, в Международный день туризма в Рыбинске впервые пройдет фестиваль искусства городских сообществ и некоммерческих организаций.

Интерактивная площадка развернется в историческом центре – на улице Ломоносова.

Фестиваль искусства городских сообществ и некоммерческих организаций получил название «Рыбинские выходные». По задумке организаторов он должен стать местом, куда смогут приходить парами, семьями и друзьями.

Первый Рыбинский выходной состоится уже в это воскресенье, 27 сентября на улице Ломоносова, во дворе торгового центра «Екатерининский пассаж». Здесь же в День города проходил городской фестиваль «Вместе с папой».

С 13 до 16 часов горожан ждут мастер-классы, благотворительные акции, конкурсы, викторины, спортивные эстафеты, фотосессия с собаками-волонтерами, аквагрим, спектакли, показательные выступления, выставки и многое другое.

Вход на фестиваль свободный.

Пресс-служба администрации города Рыбинска