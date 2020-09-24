Телепортация Хиля Переса

24.09.2020, 6:41, Разное

Интернет просто забит рассказами о телепортациях. Мужчины и женщины на камеру уверенно ведают миру, как они мгновенно переносились за сотни и тысячи километров. Всегда закрадывается сомнение: были бы они столь категоричны, если б несли ответственность за свои слова? Хиль Перес настаивал на своем даже перед следователями святой инквизиции. А уж эти-то ребята умели «добывать правду»!

Неизвестно откуда взявшийся солдат

Вечером 24 октября 1593 года на площади Пласа-Майор в Мехико гвардейцами из охраны испанского наместника был задержан солдат. Бедняга как потерянный ходил по площади и спрашивал, где он находится. Задержанного доставили к капитану (а вдруг лазутчик?).

Выслушав исповедь арестованного, капитан приказал вызвать представителей святой инквизиции. Дело действительно отдавало чертовщиной: солдат утверждал, что его зовут Хиль Перес, он служит в испанской гвардии в охране губернатора Манилы (Филиппины) и еще утром был там!

В подвалах святой инквизиции

Сперва были уговоры не отягощать свою совесть ложью перед святой церковью и сказать всю правду. Но Хиль Перес клялся, что утром он был в Маниле, где сменился после суточного дежурства и усталый прислонился лбом к колонне дворца губернатора. На мгновение он потерял сознание и очнувшись увидел себя в незнакомом месте в окружении неизвестных ему людей.

С болью в сердце инквизиторы вынуждены были применить к Пересу пытку. Но и обутый в «испанский сапог» Хиль клялся, что все сказанное им – правда. Еще он рассказал, что как раз в то утро пришло известие о гибели генерал-губернатора Филиппин Гомеса Переса Дасмариньяса.

«Буйная фантазия» одержимого дьяволом

По словам Переса в начале октября 1593 года испанский наместник предпринял военную экспедицию на Молуккские острова. Чтобы увеличить численность своего отряда, Дасмариньяс дал команду расковать китайских гребцов-невольников на галерах, вооружить их и пообещал им свободу после победы.

Раскованные рабы два дня вели себя тихо, а в ночь на третий подняли мятеж, порубили топорами Дасмариньяса и его людей, захватили судно и бежали. Весь этот «бред» инквизитор Гаспар де Сан-Огюстен добросовестно занес в протокол допроса.

Поскольку от своих слов Перес не отказывался, в связях с дьяволом не признавался даже под пыткой, против него было выдвинуто обвинение в дезертирстве. По факту солдат действительно покинул место службы. А уж вольно или невольно – предстояло выяснять. Началось новое следствие, новые допросы.

Однако Хилю Пересу не суждено было ни сгореть на костре как колдуну, ни умереть на галерах как дезертиру.

Спасение

В конце декабря в Мехико прибыл корабль с Филиппин. Капитан галеона подтвердил гибель сиятельного дон Гомеса Переса Дасмариньяса в результате восстания неблагодарных китайских галерников.

Более того, один из офицеров судна признал Хиля Переса как действительно солдата охраны филиппинского губернатора и поручился за него как за истинного сына католической церкви и верного слугу испанского короля. Обвинения с солдата были сняты, Перес был освобожден и отправился на корабле обратно в Манилу.

История более чем невероятная. Убежденные противники всего необъяснимого (чудес не бывает!) неоднократно объявляли ее фантазией журналистов, «готовых ради повышения тиражей своих газет выдумывать самые невероятные байки». Не спорим, такие факты имели место. Можно и историю Хиля Переса объявить сказкой. Вот только что делать с протоколами допроса испанского солдата, хранящимися в государственном архиве Мексики?