Жуткие истории детей о вымышленных друзьях

24.09.2020, 6:38, Разное

Салли-убийца

У моей дочери была воображаемая подруга по имени Салли. Дочь как-то заявила, что Салли раньше сидела в тюрьме за то, что отрубила своей маме голову.

Она похожа на Келли

Когда моей дочери было три года, у неё был воображаемая подружка по имени Келли, которая жила в платяном шкафу. Она сидела в детском кресле-качалке, когда дочка спала, играла с ней, когда она бодрствовала – в общем обычная история про воображаемых друзей.

Прошло два года, и как-то вечером мы с женой смотрели по телевизору “Ужас Амитивилля”. В тот момент, когда на экране показывали мёртвую девочку с чёрными глазницами, входит дочь. И вместо того, чтобы испугаться она радостно воскликнула: “Она точь в точь моя Келли”. Какая Келли?” Ну вы помните ту мёртвую девочку, которая раньше жила в моём шкафу!”

Капитан

Одна моя знакомая была озадачена тем, что её 7-летний сын постоянно твердил о каком-то привидении, которое говорило играло с ним в его комнате.

Он называл это привидение Капитаном и описывал как белого пожилого мужчину с бородой. Самое жуткое, что этот Капитан якобы говорил мальчику, что когда он вырастет, то его работа будет состоять в том, чтобы убивать людей, а сам Капитан тогда будет говорить ему, кого именно надо убивать.

Рассказав об этом, парнишка разрыдался и заявил, что не хочет никого убивать, когда вырастет, но Капитан якобы убеждает его, что у него нет выбора и он, в конце концов, привыкнет к убийствам.

Светящиеся красные глаза

Когда моему сыну было четыре года и он ложился спать, то его воображаемый друг якобы садился в углу и освещал комнату своими светящимися красными глазами.

Индеец

У меня есть младший брат у которого тоже был воображаемый друг. Кроме того, мой брат страдал лунатизмом. Когда ему было года три-четыре, он начал рассказывать про какого-то друга по имени Фрайя.

Он говорил, что у Фрайя довольно тёмная кожа, мало одежды и он любит охотиться в диких местах. Однажды он рассказал, что много-много лет назад Фрайя жил в доме недалеко от нас, пока не пришли белые люди и не сожгли его живьём и не уничтожили всю его деревню.

Из уст 4-летнего малыша слышать это было более чем странно…

“Я не могу его убить”

Когда мой брат был совсем маленьким, он часто вёл себя так, будто разговаривает с кем-то невидимым. Однажды моя мама услышала от него такую фразу: “Но я не могу его убить! Он же мой единственный папа!”

Эмили

Когда моей сестре было 6 или 7, у неё появилась воображаемая подруга, которую звали Эмили. Она была одного возраста с моей сестрой, жила в её шкафу, носила старое чёрное платье и длинные чёрные волосы.

Сестра играла с Эмили безостановочно и родители стали не на шутку беспокоиться. Она могла часами сидеть на одном месте и перешёптываться о чём-то с воображаемой подругой и очень неохотно общалась с остальными членами семьи.

Особенно хорошо мне запомнился один день, когда мой брат вошёл в её комнату. Сестра сидела в середине комнаты, но сразу повернулась и зашипела на него. Он испугался, и с побелевшим лицом рассказал, что сестра в этот момент даже не была на себя похожа. Родители побежали в её комнату и через минуту послышались жуткие крики “Уходите!”

Сейчас ей уже 24. Сегодня я решилась спросить её о том случае. Она рассказала, что Эмили убеждала её делать над собой нечто ужасное. Она и правда иногда просыпалась на крыше, и не могла понять, как туда попала. Я не шучу. Судя по всему, Эмили жутко ненавидела наших родителей и пыталась настроить против них сестру. Она очень не любит об этом вспоминать, поэтому я больше к этой теме не возвращалась.

Всё вышеописанное происходило в нашем старом доме. Потом мы переехали и Эмили исчезла. Я ничего не выдумала. Эта воображаемая подружка много крови попортила нашей семье. Я чувствую огромное облегчение оттого, что мы уехали из того ужасного дома.

Предсказание Айси

Как-то раз, когда я училась в старших классах школы, я зашла в гости к своей лучшей подруге, у которой была маленькая сестрёнка – ей было лет 5 или 6. Пока я ждала, когда моя подруга спуститься в гостиную, малышка подошла ко мне и очень серьёзно сказала: “Айси велел мне спросить тебя, знаешь ли ты, когда умрёшь”.

Я нервно захихикала – жуткий вопрос, не правда ли? Но к тому времени я уже слышала про воображаемого друга этой девочки, и решила подыграть: “Нет, конечно нет! Никто этого не может знать. Надеюсь, я умру очень старенькой”.

Но девочка скорбно покачала головой и сказала: “Нет, Айси говорит, что это случится сегодня”. Сказав это, ребёнок удалился.