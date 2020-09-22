 

Российский университет транспорта подготовит кадры для цифровой экономики

22.09.2020, 12:23, Разное

О подготовке инженерных кадров для современной экономики РУТ договорился с госкорпорацией “Росатом” и российским отделением buildingSMART (НАИКС).

В сентябре buildingSMART International зарегистрировал Российский университет транспорта как учебный центр для обучения по программе buildingSMART. 21 сентября соответствующий сертификат вручили ректору РУТ Александру Климову.

BuildingSMART вносит большой вклад в развитие цифровой экономики. Это крупная профессиональная организация, разрабатывающая цифровые открытые стандарты для передачи и хранения данных для нужд строительной отрасли уровня ISO. Также BuildingSMART занимается разработной для сферы управления инфраструктурными объектами.

Open BIM – универсальный подход к совместному проектированию, который основан на открытых стандартах и потоках работ.

Напомним, что Российский университет транспорта готовит кадры для железнодорожной отрасли и других сфер народного хозяйства. Обучение в вузе проходит по 64 специальностям высшего образования. В составе учебного заведения – четыре академии, семь институтов, один факультет, два колледжа, гимназия и филиал в Сочи.



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