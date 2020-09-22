Мнение: Последние недели

22.09.2020, 12:10, Разное

Трамп намерен уже на этой неделе внести кандидатуру судьи Верховного суда взамен умершей судьи Гинзбург в Сенат. В Сенате большинство у республиканцев, и проблем с поддержкой кандидата не ожидается. Трамп, кстати, уже сообщил, что это будет женщина.

Юридических препятствий у Трампа нет – нигде не оговорены сроки, в течение которых он должен держать место судьи пустым. Тем более сейчас, когда позиция Верховного суда может оказаться решающей при определении победителя выборов. демократы, напротив, крайне нервно реагируют на происходящее, так как теперь их позиции могут существенно пошатнуться – в США к праву отношение довольно трепетное, и прямые его нарушения одобрения не встречают. Здесь, скорее, могут восхищаться ловкостью манипуляций с ним и поиском лазеек, но грубые нарушения – за правилами игры. И у демократов просто нет возможности воспрепятствовать Трампу с назначением.

29 сентября состоятся прямые дебаты Трампа и Байдена, причем они были под вопросом до последнего момента – в способность Байдена к диалогу не очень-то верят и его сторонники, кандидат практически на каждом публичном выступлении несет откровенную чушь, даже не особо понимая, что именно он говорит. Из последнего – Байден заявил, что от коронавируса в США умерли уже 200 миллионов человек.

Дебаты могут серьезно изменить сегодняшние расклады среди колеблющихся, а таких немало даже в поляризованной сегодня Америке. Уже поэтому медийная часть этого зрелища крайне важна, и штабы начали активно готовиться к нему.