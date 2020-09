Мнение: Аристотель и dominatrix

22.09.2020, 12:00, Разное

Продолжая разговор о женщинах Александра Македонского: о Кампаспе, про которую я рассказывала на прошлой неделе, есть еще одна история, более забавна и моралитэ.

Смысл ее в том, что самый мощный интеллект (мужской) бессилен перед женщиной.



Гравюра Лукаса Лейденского, 16 век.

В отличие от прошлого рассказа, про эту историю никто даже и не предполагает, что она может иметь отношение к реальности: раньше 12 века н.э. следов ее в литературе не находится.

А вот в Средневековье эту легенду кто-то придумал, взяв персонажей из античной истории — молодого Александра Македонского, его учителя — умнейшего Аристотеля, а также некую куртизанку. Иногда ее называют Кампаспой (по персонажу из истории Апеллеса), иногда Филлидой (имя используется у Овидия про одну мифическую царевну), иногда она остается безымянной, иногда ее делают индуской.

Aristoteles und Phyllis, Staats- und Stadtbibliothek Augsburg 4° Cod. H. 27, Bl. 159v



Пусть будет Филлида, чтоб не было путаницы, тем более, что на Западе этот вариант популярней.

Итак, прекрасная Филлида была любовницей либо Александра, либо его отца Филиппа. Аристотель обратил внимание, что Александр запал на нее, и начал пилить ученика, мол, не трать на нее столько эмоций и времени, женщины — это зло (спойлер: в реальной истории Александр последует этому совету и оставит свою империю без нормального наследника).

Филлида узнала, что Аристотель строит против нее козни и решила отомстить великому философу. С этой целью она совратила его. влюбила в себя до потери самоконтроля.

Аристотель уже практически ел у нее из рук, однако главного она ему не предоставила, а поставила условие: прокачусь на тебе — тогда да.

Ослепленный страстью старик соглашается на это.

Гравюра Ханса Бальдунга, 1515



Разумеется, это феерическое зрелище застает юный Александр Македонский.

Аристотель только и нашелся, что сказать ему: «Вот видишь, если она такое вытворяет со мной, старым, умудренным человеком, то можешь себе представить, во что она превратит тебя»

Circle of the Master of the Judgment of Paris, Aristotle ridden by Phyllis, ca. 1440. Museo Stibbert, Firenz



Продолжая наш сеанс кухонного психоанализа: будь это реальной историей, то конечно, травма у молодого македонца при виде почтенной "отцовской" фигуры в столь дурацком положении случилась бы очень сильная. И, конечно, это стало бы одним из кирпичиков его прохладного отношения к женщинам в дальнейшем (Гуглить Гефестион и Багой).

Но поскольку это чистой воды вранье, иначе говоря, поэзия, то столь далеко идущих доводов мы делать не будем.

Montbenoit, Franche-Comte



Несмотря на всю красочность данного сюжета, его популярность практически целиком ограничивается Средневековьем и Ранним Ренессансом, причем обычно Северным.

Сюжет неповторим и опознается легко, не перепутаете. Это как Похищение Европы, только вместо быка человек, похожий на бородатого физрука.

Керамика, 1910-е, Dorotheum



Правда, из-за современных художникам одежд героев трудно понять, что речь идет об эпохе эллинизма.

Вот редкий пример изображения в живописи 19 века (тут одежды как бы "древние").

Henri Lehmann (1848)



Еще в 19 веке появляются карикатуры, где герои как бы в современной одежде (назовем это одеждой).

В наше время иконография воскресла в фэшн-фото (Подборка 1, подборка 2)

Но самым известным изображением сюжета является этот акваманил ("водомой") из Метрополитен 15 века.

Потому что он милый.