Мнение: Опасный жизненный выбор

22.09.2020, 11:55, Разное

Надёжный был хлеб. Трамвай, метро и прочий рельсовый транспорт на протяжении 200 лет позволяли простому человеку сделать хорошую карьеру: от водителя до водителя в отставке. Ещё недавно любой ответственный человек мог пройти короткие курсы, овладеть ремеслом вождения трамвая и получать среднюю по городу зарплату: примерно 60 тысяч рублей для Петербурга.

Можно было расслабиться и врасти в рычаги, всерьёз рассчитывая управлять трамваем до самой пенсии, и не забивая себе голову всякой ерундой типа освоения новых технологий.

Беда подкралась ожидаемо, но всё-таки незаметно. Власти Москвы и Яндекс запускают в столице беспилотный трамвай:

https://www.ixbt.com/news/2020/09/19/v-moskve-skoro-zapustjat-bespilotnyj-tramvaj.html

На первый взгляд, смысла в установке автопилота на трамвай немного. Раскормленный трамвай ежемесячно перевозит сотни тысяч или миллионы пассажиров, собирая с них значительные суммы за проезд. В той сумме, которая выделяется в конце месяца на содержание трамвая, зарплата водителей просто тонет. Убрать живых водителей и сэкономить 1%? Не самый воодушевляющий бизнес-план.

Вместе с тем плюсы автопилотов не ограничиваются одной только экономией на зарплате. Уменьшается также вечная головная боль с кадрами, можно резко сократить ряд отделов, сделав организацию компактнее и эффективнее. За счёт кабины живого водителя слегка увеличивается доступное пассажирам место в трамвае. Экономится электроэнергия, так как робот способен разгоняться и тормозить именно так, чтобы расход электричества был минимальным. Появляется возможность пускать трамваи ночью: как на постоянку, с интервалом в один час, так и в плотном режиме на случай каких-нибудь праздников а-ля Новый год. Наконец, снижается и количество ДТП, так как роботы обладают лучшей реакцией и водят аккуратнее.

Мы находимся сейчас примерно в начале XX века, когда все ездили на лошадях, снисходительно наблюдая за редкими ещё автомобилями. Из-за известных событий 1917 года Россия оказалась в стороне от прогресса, однако в других странах автомобилизация прошла рывком: вот центральный проспект запружен конными повозками, а вот проходит несколько лет, и тот же проспект уже плотно забит машинами.

Вначале преимущества бензинового транспорта были отнюдь не очевидны, однако массовое производство очень скоро вытеснило морально устаревших лошадей туда, где раньше обитали сами автомобили: в сферу дорогих игрушек для высших классов общества.

Если только не возникнет каких-то неожиданных технических препятствий, — а они возникнут навряд ли, так как автоматизация трамвая дело уже хорошо отработанная, — скоро водители трамваев останутся без работы. Ни спуститься под землю в туннели метро, ни пересесть на рогатые троллейбусы у водителей не получится, ибо там также будет идти быстрая роботизация.

В результате типичный водитель трамвая окажется в весьма непростой ситуации. Профессия бесполезна, так как на каждую вакансию водителя будут претендовать десятки безработных. Учиться чему-то новому после долгих лет однообразной работы весьма непросто. Подушки безопасности нет, так как те, кто думает о будущем, сменили профессию ещё 10 лет назад.

Возможно, получится или переучиться хоть на что-нибудь водительское, — экскаваторщик, бульдозерист, крановщик, — но давление рынка труда будет ощущаться и тут. Очень многим придётся спуститься на уровень ниже, чтобы забрать работу у дворников, вахтёров и пеших курьеров, которым не хватило каких-то деловых качеств, чтобы научиться водить трамвай.

Потребители услуг от всего этого выиграют: уровень сервиса станет выше. Проблема только в том, чтобы у потребителей услуг остались деньги на этот сервис: ожидаемый кризис на рынке труда обещает затронуть всех.

И на Западе, и у нас часто смеются над интеллигенцией. Альберт потратил шесть лет на вуз, и получает 150 монет, отдавая при этом кредит за образование, а Билл потратил шесть месяцев на курсы сантехника и получает 300 монет, не думая ни о каких кредитах.

Ещё недавно шутка была смешной. Сейчас, однако, может получиться так, что интеллигент таки освоит какую-нибудь сложную специальность и начнёт зарабатывать в разы больше среднего, в то время как сантехнику придётся работать за МРОТ из-за того, что армия безработных хлынет во все относительно простые профессии, которыми можно овладеть за короткое время.