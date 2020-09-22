Актриса Тамара Семина при ходьбе вынуждена опираться на трость

22.09.2020, 11:53, Разное

Актриса Тамара Семина, которая пришла попрощаться со своей подругой Ириной Печерниковой, взволновала поклонников своим внешним видом. Артистка не может самостоятельно ходить, поэтому вынуждена опираться на трость.

Тамара Семина призналась, что у нее серьезные проблемы с ногами и она не может передвигаться без опоры. По словам актрисы, три года назад во время съемочного процесса она сильно упала и разбила колени в кровь. В результате она до сих пор не может оправиться после травмы. Тамара Семина отметила, что она иногда забывает о своем почтенном возрасте, так как всегда была «отчаянной дамой».

Артистка надеялась, что можно будет сделать операцию по замене суставов, однако травматологи уверяют, что такие манипуляции ей противопоказаны. 81-летняя Тамара Семина недавно попробовало дорогостоящие уколы в колени, но они не принесли ожидаемого эффекта. Для того, чтобы облегчить себе передвижение, актриса использует палки для скандинавской ходьбы и наколенники.



Изображение взято с: Instagram @okino2020

По поводу смерти подруги Тамара Петровна отметила, что Ирину Печерникову «сгубила беспечность». У коллеги на шее образовался шарик, который ей планировали удалить. Однако подруга отложила хирургическое вмешательство, решив провести лето в деревне. В результате Ирины Печерниковой не стало 1 сентября, а причиной смерти врачи назвали инфаркт.