Диетолог назвала полезные ягоды против вирусов осенью

22.09.2020, 11:53, Разное

Диетолог из Волгограда Аида Киримова назвала полезные ягоды, которые нужно употреблять в особенности осенью, чтобы не заразиться опасными вирусами. По ее мнению, собирать их лучше до первых заморозков.

В народной медицине уже давно пользуются популярностью ягоды боярышника и шиповника. Из них готовят отвары, которые потом употребляются при недомогании. Важно уметь правильно собирать и обрабатывать ягоды, чтобы они приносили пользу.

Шиповник является лидером по содержанию витамина С. Напиток из него укрепляет иммунитет, снижает риск развития воспалительных процессов, помогает растворить камни, вывести токсины. Если говорить о боярышнике, то он положительно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, а также защищает от простудных заболеваний и авитаминоза.

Сушеные ягоды ничем не уступают свежим по лечебному воздействию. Собирать плоды рекомендуется до наступления морозов. Их нужно промыть и просушить в духовке или же на солнце. Получившийся продукт лучше хранить в жестяных или же стеклянных банках, также для этого подойдут специальные мешочки.