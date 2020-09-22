38-летняя Водянова показала снимки со свадьбы с наследником французского миллиардера Арно
22.09.2020, 11:50, Новости дня
38-летняя российская модель Наталья Водянова 21 сентября в Instagram обнародовала фото и видео с церемонии бракосочетания с французским бизнесменом Антуаном Арно.
На опубликованном ролике запечатлено, как гости церемонии посыпают лепестками белых роз новоиспеченных супругов.
Официальная церемония бракосочетания Водяновой и Арно состоялась в мэрии Парижа (Франция) 19 сентября, сообщает российское издание Tatler.
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Водянова и Арно состоят в отношениях с 2011 года. У пары есть двое общих детей – Максим (2014) и Роман (2016). В начале 2020 года Арно сделал матери своих сыновей предложение.
У Водяновой также есть трое детей от брака с британским аристократом Джастином Портманом – Лукас Александр (2001), Нева (2006) и Виктор (2007).
Антуан Арно – сын президента группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно. По версии журнала Forbes, его состояние оценивается в более чем $113 млрд. Супруг Водяновой занимает в компании отца несколько руководящих должностей.
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