 

38-летняя Водянова показала снимки со свадьбы с наследником французского миллиардера Арно

22.09.2020, 11:50, Новости дня

38-летняя российская модель Наталья Водянова 21 сентября в Instagram обнародовала фото и видео с церемонии бракосочетания с французским бизнесменом Антуаном Арно.  

На опубликованном ролике запечатлено, как гости церемонии посыпают лепестками белых роз новоиспеченных супругов. 

Официальная церемония бракосочетания Водяновой и Арно состоялась в мэрии Парижа (Франция) 19 сентября, сообщает российское издание Tatler. 

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OUI! 

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 21 Сен 2020 в 8:15 PDT

Водянова и Арно состоят в отношениях с 2011 года. У пары есть двое общих детей – Максим (2014) и Роман (2016).  В начале 2020 года Арно сделал матери своих сыновей предложение.

У Водяновой также есть трое детей от брака с британским аристократом Джастином Портманом  – Лукас Александр (2001), Нева (2006) и Виктор (2007).  

Антуан Арно – сын президента группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно. По версии журнала Forbes, его состояние оценивается в более чем $113 млрд. Супруг Водяновой занимает в компании отца несколько руководящих должностей. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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