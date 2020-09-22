Кох: Путин, насколько я понимаю, отказался сделать себе вакцинацию

22.09.2020, 11:50, Новости дня

У президента России Владимира Путина сильно изменено информационное поле, поскольку он уже много лет общается с очень ограниченным кругом лиц.

Об этом заявил бывший вице-премьер-министр Российской Федерации Альфред Кох, ныне проживающий в Германии, в эфире программы “БАЦМАН” главного редактора интернет-издания “ГОРДОН” Алеси Бацман.

“Мало того, что этот человек уже 20 лет управляет страной бессменно, его круг общения в связи с тем, что он сам себя самоизолировал, и до сих пор, как я понимаю, эта самоизоляция продолжается в связи с коронавирусом… Ведь он, насколько я понимаю, отказался сделать себе вакцинацию, несмотря на то, что его дочь сделала прививку. Он отказался. Поэтому когда у человека очень сильно измененное информационное поле, когда, как вы знаете, он не пользуется интернетом, все общение с внешним миром, информация о происходящем в мире идет по записочкам в папочках…” – сказал он.

По словам Коха, Путин общается с очень ограниченным кругом лиц.

“Поэтому мне очень трудно оценить степень адекватности Путина. Возможно, в этих записочках объективная и четкая информация без прикрас, а возможно, там такая картина мира, в которой он занимает место сразу следом за Богом или вместо Бога. Поэтому мне очень трудно представить себе, как поведет себя Путин в ситуации с Беларусью, потому что я не знаю, что у него вообще в голове происходит последние пять-шесть лет. В принципе, я и до этого-то не очень понимал, а сейчас я вообще не понимаю, что у него в голове происходит”, – уточнил Кох.

На вопрос, поступает ли Путин, по крайней мере, в последние годы вразрез со здравым смыслом и логикой, российский экс-вице-премьер ответил так:

“В соответствии со здравым смыслом и логикой, и даже неким чувством самоуважения, и заботы о себе, о детях, о стране Путин уже в 2012 году не должен был баллотироваться на пост президента. Поэтому то, что он делает уже после этого… Вот он в 2008 году ушел, стал премьером, должен был досидеть – и в 2012 году просто уйти на пенсию, грубо говоря. А это как раз ему было 60 лет”.

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О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции Путин заявил 11 августа на совещании с членами правительства. По его словам, вакцина эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки. Путин сообщил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства.

Российский эксперт, руководитель научной экспертизы Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, тогда как финальная стадия клинических исследований (в ней должны принимать тысячи человек) не проводилась. Кроме того, Ясный отмечал, что не были опубликованы результаты и начальных стадий проверки вакцины.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

ВИДЕОАлеся Бацман / YouTube