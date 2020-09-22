 

Грузия начала строить новую дорогу по направлению к России

22.09.2020, 11:48, Новости дня

Департамент автомобильного транспорта Грузии объявил о начале строительства дороги от села Квешети до населенного пункта Коби по направлению к границе с Россией, общая стоимость проекта, который полностью завершится через четыре года, составляет 1 млрд 240 млн лари (375 млн долларов), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В рамках проекта будут построены трасса протяженностью 23 километра, пять мостов и пять тоннелей.

Финансируют строительство Азиатский банк реконструкции и развития и ЕБРР, а также правительство Грузии, которое дополнительно выделит на различные сопутствующие расходы более 80 млн долларов.

Строительство китайской компанией China Railway 23rd Bureau Group Co будет вестись по самым современным стандартам и технологиям. Один из тоннелей протяженностью девять километров и шириной 15 метров станет самым длинным в Грузии.

Участок Квешети – Коби является частью коридора транзитного значения Север-Юг. Дорога будет выходить на сложный географический маршрут, который отличается плохой проходимостью зимой из-за обильного снегопада и опасности схода лавин. С помощью этой новой дороги транзитное сообщение можно будет осуществить в любое время года.

Ранее в этом году председатель парламентской фракции саакашвилевского «Единого национального движения» Роман Гоциридзе заявил, что «с военной точки зрения проект этой дороги очень рискованный».

Гоциридзе сказал, что Грузия «фактически в состоянии войны с Россией, поэтому надо понимать, что эта дорога может понадобиться РФ для военной атаки».



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