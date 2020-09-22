Путин досрочно прекратил полномочия белгородского губернатора

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22.09.2020, 11:48, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Белгородской области Евгения Савченко, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Принять отставку Губернатора Белгородской области Савченко Е.С. по собственному желанию», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Тем временем в Белгородской областной думе сообщили, что наделили Савченко полномочиями члена Совета Федерации. По словам представителя Заксобрания, кандидатуру Савченко утвердили единогласно, передает РИА «Новости». 

Ранее в пресс-службе регионального правительства сообщили, что глава Белгородской области Евгений Савченко заявил о намерении досрочно сложить полномочия.

Савченко – лидер среди глав регионов по длительности пребывания на этом посту. Пост губернатора он занимал с 18 декабря 1993 года.

Евгений Савченко в 1976 году окончил агрономический факультет Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева по специализации «Полеводство».

Работал на сельхозпредприятиях в Белгородской области, с 1980 года работал в партийных органах. С 1990-го по 1993-й занимал пост консультанта Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСФСР (РФ). С 1996 по начало 2002 годов являлся членом Совета Федерации, возглавлял комитет по аграрной политике.



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