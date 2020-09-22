Террористы в Сирии заявили об убийстве российских военных

22.09.2020, 11:23, Разное

Орудующие на территории Сирии террористы выступили с заявлением об убийстве российских военнослужащих в районе населенных пунктов Харш Бинин и Кафр-Набаль, передает “Царьград”. В качестве доказательств боевики предоставили единственную фотографию со шлемом, наручными часами, оптическим прибором и магазином от автомата. Ничего более убедительного они не показали. Официального сообщения от Министерства обороны России пока не поступало.