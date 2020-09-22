Мнение: О последнем шансе Путина

22.09.2020, 11:20, Разное

Ещё один незримый таймер считает время до часа «Икс». И его – времени – остаётся всё меньше для нынешнего российского президента Владимира #Путин­а, которого обложили буквально со всех сторон. Извне и даже изнутри. А он – что может?

Да и позиция уже не выигрышная. Поздно!

Итак, #США де-факто выдвинули ультиматум российской стороне на переговорах о судьбе договора по стратегическим наступательным вооружениями (СНВ-3) – последнего действующего соглашения, ограничивающего число ядерных боезарядов с обеих сторон. Срок его действия договораистекает в феврале 2021 года.

Вашингтон предлагает российской стороне в кратчайшие сроки – до ноябрьских выборов в США – подписать президентский меморандум, который закрепит основные условия продления договора, сообщил в интервью «Коммерсанту» спецпосланник Белого дома на переговорах по вооружениям Маршалл Биллингсли. Если этого не произойдёт, то «после того, как Трамп будет переизбран, «”плата за вход” повысится», предупредил он. Если же договориться о продлении соглашения не удастся, «мы чрезвычайно рады продолжить без ограничений» модернизацию ядерных сил, сказал представитель Вашингтона. То есть, в случае непродления ДНСВ США немедленно займутся «обратной конверсией» своих вооружений. И подлодки и бомбардировщики, которые по Договору были прежде лишены возможности нести стратегическое ядерное оружие, теперь такую возможность вновь получат.

США настаивают, что в обновлённый договор СНВ должен войти Китай, который, по данным Стокгольмского института мира, наращивает свой арсенал с рекордной скоростью среди всех ядерных держав. #Россия, понятно, сопротивляется, поскольку это ставит её в неловкое положение перед своим стратегическим союзником. Ведь Китай тысячу раз заявлял о нежелании в таких переговорах участвовать. Но выбор у Кремля невелик.

В результате «обратной конверсии» на американские стратегические ракеты вернутся также боеголовки, которые были с них сняты, чтобы вписаться в потолки ДСНВ. По мнению экспертов, в результате таких манипуляций Вашингтон сможет очень быстро увеличить вдвое (до 3000 единиц) количество боеголовок на стратегических носителях, Россия же сможет нарастить не более 500 боеголовок и в итоге её потенциал составит около 2000 боеголовок.

Конечно, реализация нынешних американских требований едва ли нанесет неприемлемый ущерб стратегической стабильности и безопасности нашей страны. Более того, даже возможное количественное превосходство США по боеголовкам и носителям не представляет существенной угрозы. Ядерный паритет в современных условиях носит не количественный, а качественный характер. При любых обстоятельствах российские ракеты сохраняют способность прорваться к территории США.

Опасно другое. В условиях международной изоляции Владимир #Путин поставил ядерное оружие во главу отечественной внешней политики. Но по этой причине переговоры на ядерную тематику — единственно возможные, которые США готовы сегодня вести с Россией. «Мы думаем, что это очень ценно в сложившейся обстановке, когда Соединённые Штаты и Россия не доверяют друг другу ни в чём. Это довольно значительный шаг вперёд, который обе страны могли бы сделать вместе в тот момент, когда мы должны всерьёз искать подобные возможности для совместной работы», – заявил спецпосланник. Тем самым без обиняков указав на то, что в Кремле должны ценить щедрое предложение Дональда Трампа.

По сути, это последний шанс для России сохранить хоть какое-то партнёрство с Вашингтоном. В противном случае конфронтация станет полной. Но в РФ уже назвали эту идею ультиматумом. И вот вопрос – а что дальше?

Новый «Карибский кризис» через пару лет? А вдруг в этот раз не выйдет удержать ситуацию на волоске?