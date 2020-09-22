Онколог Минздрава Каприн назвал симптомы, требующие срочного обследования

22.09.2020, 11:17, Разное

Андрей Каприн, главный онколог Минздрава РФ, рассказал, какие симптомы требуют срочного обращения к врачу и проведения обследования. По его словам, своевременная диагностика поможет вовремя распознать возможное наличие опасной опухоли, поэтому появится шанс на успешное лечение.

Человека должна настораживать постоянная слабость и резкое снижение массы тела, если для этого не прилагались никакие усилия. Опасное состояние сопровождается повышенной температурой тела. Об онкологии может свидетельствовать затяжной кашель. К врачу необходимо обратиться при появлении крови в моче, носу, при отхаркивании. В вопросе диагностики важна бдительность родственников, ведь не все могут признаться себе, что имеется проблема и отправиться в медучреждение.

По словам Каприна, генетика не доминирует среди доказанных факторов риска развития рака. Наследственная предрасположенность провоцирует онкологию в 10-15% случаев. Все остальные факторы связаны с образом жизни. В частности, развитие рака кишки провоцирует чрезмерное употребление красного мяса. Очень опасным является курение, поскольку эта привычка в 30 раз повышает риск появления онкологии нескольких видов.