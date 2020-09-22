 

Онколог Минздрава Каприн назвал симптомы, требующие срочного обследования

22.09.2020, 11:17, Разное

Андрей Каприн, главный онколог Минздрава РФ, рассказал, какие симптомы требуют срочного обращения к врачу и проведения обследования. По его словам, своевременная диагностика поможет вовремя распознать возможное наличие опасной опухоли, поэтому появится шанс на успешное лечение.
Человека должна настораживать постоянная слабость и резкое снижение массы тела, если для этого не прилагались никакие усилия. Опасное состояние сопровождается повышенной температурой тела. Об онкологии может свидетельствовать затяжной кашель. К врачу необходимо обратиться при появлении крови в моче, носу, при отхаркивании. В вопросе диагностики важна бдительность родственников, ведь не все могут признаться себе, что имеется проблема и отправиться в медучреждение.

По словам Каприна, генетика не доминирует среди доказанных факторов риска развития рака. Наследственная предрасположенность провоцирует онкологию в 10-15% случаев. Все остальные факторы связаны с образом жизни. В частности, развитие рака кишки провоцирует чрезмерное употребление красного мяса. Очень опасным является курение, поскольку эта привычка в 30 раз повышает риск появления онкологии нескольких видов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / Билл Гейтс освоил работу пекаря и испек торт на день рождения Уоррена Баффетта

24.06 / Учёным удалось обнаружить рак кожи, используя смартфон

10.08 / Мнение: Первая кровь

14.09 / Мнение: Миллиарды для Лукашенко…

28.07 / Почему Денис Клявер скрывает дочь от Евы Польны

20.08 / Зуд может быть серьезным предупреждающим признаком рака

21.08 / Медики из Великобритании назвали семь предупреждающих симптомов рака легких

01.07 / Индианка долго не могла забеременеть, а когда узнала причину, то была шокирована

31.08 / Мнение: Перехват B-52 над Черным морем

10.09 / Светлана Бондарчук с мужем Сергеем Харченко, Елена Летучая и другие участники тура по Карелии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска