Могу ещё родить! – Личное мнение

22.09.2020, 11:11, Разное

Наталья Подольская, жена Владимира Преснякова, находится на последних неделях беременности.

Кому какое до этого дело? А нужно, чтобы — было!

Не придумав ничего нового, Подольская сделала фотосессию с животом. Ну, вот так безобразно это выглядит.

Вполне естественно, что люди, глядя на это, выразили всеобщее фу. Что за привычка такая выставлять надутое пузо? Смотри, мол, случайный человек, я — в глубоком залёте!

Пися моя — востребована. Сама я — фертильна. В меня стрельнули, я запузярилась. Короче, состоявшаяся и успешная женщина — намекаю вам изо всех сил на это!

Не верите? Вот вам моё пузо!

«Я редко возмущаюсь, но что ж за менталитет у нас?! Я надеюсь, на море беременным в купальнике можно находиться? Или вообще все нельзя? Люди! Я не верю в сглаз! Я верю совсем в другие вещи!», — раскричалась Подольская в ответ на замечания комментаторов.

Наталья в своём замечании совершенно права. Есть ещё люди, которые оценивают себя не с точки зрения востребованности дыры. Менталитет нормального человека не позволяет им выставлять результат соития на всеобщее обозрение.

Равно как, многие и вообще не считают главным своим достоинством писю-кормилицу.

Напомню, что самой Подольской 38, а её мужу 52.

Я понимаю, что движет Натальей. Цепляется за самое главное, что есть у неё. Я не какая-то там старуха, я могу ещё возбудить мужа, заставить его в себя кончить и способна даже родить. Значит, я — в обойме, списывать меня со счетов нельзя.

Так же ведут себя страшные жирные бабы, оголяющие груди, чтобы покормить ребёнка в общественном месте. Или в метро — видели? — вот-вот рожать, а она в коротком топике с вывернутым наизнанку пупком.

Вы думаете, что я очень страшна, жирна, прыщава и безобразна? Отнюдь, опровергает она своим пузом (грудями), в меня тоже кончают, а потому я не хуже вас!

«Логика», конечно, лютая. Будто страшных и старых никто не дерёт. Некоторые извращенцы даже собак трахают, и трупы. Пузо — так себе «довод».

Что вы думаете об эксгибиционистках? Как относитесь к таким пузатым? Сами, небось, тоже гордились?