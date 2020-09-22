Лукашенко захотел приехать на Дальний Восток
22.09.2020, 11:08, Новости дня
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2021 году хотел бы посетить Дальний Восток России.
Лукашенко отметил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко в Минске, что данный регион «очень богат природными ресурсами», передает РИА «Новости».
– Я уже и детям сказал, что в следующем году выберем время и обязательно, начиная от Алтая, Байкала, Приморье, Сахалин, Камчатка, все-таки надо побывать, посмотреть на это чудо природы, – добавил он.
Ранее Лукашенко выразил желание держаться ближе к «старшему брату – России».
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет