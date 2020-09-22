СК подтвердил задержание участников секты в Красноярском крае

22.09.2020, 11:08, Новости дня

Участников религиозной организации «Церковь последнего завета» и ее главу Виссариона задержали в Красноярском крае, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«В период с 1991 года по 22 сентября 2020 года Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников осуществляли руководство религиозным объединением – Курагинской местной религиозной организацией «Церковь Последнего Завета». При этом Тороп именовал себя Сыном Божьим «Христом» под именем Виссарион», – сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, в целях извлечения дохода от религиозной деятельности они привлекали денежные средства граждан, а также применяли к ним психологическое насилие.

Отмечается, что в результате длительного психологического воздействия некоторым последователям религиозной организации был причинен тяжкий вред здоровью.

Следователи совместно с сотрудниками ФСБ и МВД провели спецоперацию по пресечению деятельности этого незаконного религиозного объединения. В домах руководителей и участников проводятся обыски.

Тороп, Редькин и Ведерников задержаны. В дальнейшем им планируется предъявить обвинения за «создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам».

Ранее сообщалось, что силовики работают в религиозной общине в Курагинском районе Красноярского края и задержали ее главу Виссариона.

Накануне правозащитный центр Всемирного русского народного собора (ВРНС) сообщил об угрозе активизации деятельности псевдоправославных сект в РФ во время коронавируса и разработал методичку с указанием того, как эти секты можно распознавать.