СК подтвердил задержание участников секты в Красноярском крае
22.09.2020, 11:08, Новости дня
Участников религиозной организации «Церковь последнего завета» и ее главу Виссариона задержали в Красноярском крае, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
«В период с 1991 года по 22 сентября 2020 года Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников осуществляли руководство религиозным объединением – Курагинской местной религиозной организацией «Церковь Последнего Завета». При этом Тороп именовал себя Сыном Божьим «Христом» под именем Виссарион», – сообщается на сайте ведомства.
По версии следствия, в целях извлечения дохода от религиозной деятельности они привлекали денежные средства граждан, а также применяли к ним психологическое насилие.
Отмечается, что в результате длительного психологического воздействия некоторым последователям религиозной организации был причинен тяжкий вред здоровью.
Следователи совместно с сотрудниками ФСБ и МВД провели спецоперацию по пресечению деятельности этого незаконного религиозного объединения. В домах руководителей и участников проводятся обыски.
Тороп, Редькин и Ведерников задержаны. В дальнейшем им планируется предъявить обвинения за «создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам».
Ранее сообщалось, что силовики работают в религиозной общине в Курагинском районе Красноярского края и задержали ее главу Виссариона.
Накануне правозащитный центр Всемирного русского народного собора (ВРНС) сообщил об угрозе активизации деятельности псевдоправославных сект в РФ во время коронавируса и разработал методичку с указанием того, как эти секты можно распознавать.
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