Появились первые снимки электрического Porsche Macan 2022

22.09.2020, 10:36, Новости дня

В Сети показали очередные снимки новой электрической версии популярной модели Porsche Macan.

В свою очередь, данный автомобиль могут официально презентовать в серийном исполнении уже к 2022 году. Кроме того, представители немецкой марки еще в минувшем году озвучили намерение продемонстрировать электрические версии своих автомобилей. Еще с 2019 года вышла модель Taycan, однако в скором времени состоится выход Taycan Cross Turismo и Macan.

Вместе с тем последняя новинка до сих пор не тестировалась, тогда как рассмотреть ее внешностью в ходе дорожных заездов не представляется возможным. По фотографиям можно увидеть, что модель имеет гладкие формы и стильный дизайн, а также на передней части кузова не стали применять решетку радиатора из-за электрической силовой установки.