 

Новый водородный седан Toyota Mirai выйдет в конце года

22.09.2020, 10:39, Новости дня

Японский автомобильный гигант Toyota намерен представить обновленный водородный седан под названием Toyota Mirai.

Презентация состоится в конце нынешнего года, однако первые поставки серийного автомобиля пройдут лишь к весне 2021 года. Известно, что разработчики здесь применили платформу GA-L. Кроме того, с учетом доработки данный автомобиль сможет разместить до пяти человек, тогда как раньше салон предполагал комфортное размещение 4 пассажиров. Также отмечается, что на передней панели установили 8-дюймовый экран мультимедийного комплекса, а также беспроводную зарядку.

Кроме того, ряд специалистов предполагают, что новый седан на водородном топливе будет повторять стилистику той модели, которая предложена в виде прототипа Toyota Mirai.



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