Переболевшие лихорадкой Денге имеют антитела к коронавирусу

22.09.2020, 10:53, Разное

Те, кто переболел лихорадкой Денге, могут иметь антитела к коронавирусу. По словам американских исследователей, у таких людей присутствует определенный уровень иммунитета к COVID-19.

Ученый Мигель Николелис провел сравнительный анализ вспышек коронавируса и лихорадки Денге, опираясь на географический принцип. Он выяснил, что в местах, где фиксировались более низкие показатели заражения COVID-19, в прошлом более медленно росла заболеваемость флавивирусом. Это открытие позволяет понять, что существует иммунологическая перекрестная реактивность между двумя заболеваниями.

Если впоследствии соответствующая гепотеза бужет верной, то определенную защиту от COVID-19 может обеспечить заболевание лихорадкой Денге или же вакцинация против нее. Результаты предыдущих научных работ уже показывали, что у перенесших флавивирус фиксировалось определенное количество антител к новому виду коронавируса.

Напомним, что впервые о COVID-19 стало известно в конце декабря прошлого года. Вспышка заболевания произошла в китайском городе Ухань. Из-за его быстрого распространения по миру 11 марта ВОЗ объявила пандемию.