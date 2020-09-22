 

Переболевшие лихорадкой Денге имеют антитела к коронавирусу

22.09.2020, 10:53, Разное

Те, кто переболел лихорадкой Денге, могут иметь антитела к коронавирусу. По словам американских исследователей, у таких людей присутствует определенный уровень иммунитета к COVID-19.
Ученый Мигель Николелис провел сравнительный анализ вспышек коронавируса и лихорадки Денге, опираясь на географический принцип. Он выяснил, что в местах, где фиксировались более низкие показатели заражения COVID-19, в прошлом более медленно росла заболеваемость флавивирусом. Это открытие позволяет понять, что существует иммунологическая перекрестная реактивность между двумя заболеваниями.

Если впоследствии соответствующая гепотеза бужет верной, то определенную защиту от COVID-19 может обеспечить заболевание лихорадкой Денге или же вакцинация против нее. Результаты предыдущих научных работ уже показывали, что у перенесших флавивирус фиксировалось определенное количество антител к новому виду коронавируса.

Напомним, что впервые о COVID-19 стало известно в конце декабря прошлого года. Вспышка заболевания произошла в китайском городе Ухань. Из-за его быстрого распространения по миру 11 марта ВОЗ объявила пандемию.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / На дне… Голосования

26.07 / Гузеева станет новой ведущей реалити-шоу “Дом-2”

15.08 / Мнение: Зачем снижать планку притязаний

01.08 / Личное: Баба Света — теперь Харчок!

19.07 / Эксперты составили ТОП-5 автомобилей для пенсионеров на любой вкус и кошелек

09.07 / Личное: Шанс на папу

14.07 / Суд отклонил иск прикованной к постели москвички

25.06 / Скандалы: «Аэрофлот»: если очень хочется, то можно

01.08 / Личное: Как складывается жизнь  

16.07 / Umidigi представила «бессмертного бизона», серию защищенных смартфонов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска