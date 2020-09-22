Голубкина о разводе с Фоменко – «Причин для расставания было миллион»

22.09.2020, 10:43, Разное

Сегодня, 22 сентября, актриса Мария Голубкина празднует 47-летие. Накануне праздника артистка дала интервью, в котором откровенно пояснила о своей личной жизни и разводе с коллегой Николаем Фоменко.

В браке знаменитости прожили 13 лет, родив дочь Анастасию и сына Ивана. Мария Голубкина редко комментирует расставание со своим единственным супругом. Однако в беседе с журналистами актриса призналась, что «причин для развода было миллион». Они просто не могли больше жить вместе. Если артистка начала бы перечислять все недостатки своего экс-супруга, то он показался бы «какой-то гнидой и сволочью». Дочь Ларисы Голубкиной не намерена обижать отца своих детей, поэтому отказывается вдаваться в подробности расставания.

Николаю Фоменко удалось построить новую семью, в которой также появились на свет двое детей. Мария Голубкина до сих пор одна и говорит о том, что с возрастом смиряешься с таким положением дел. Ей нравится одиночество, так как не нужно под кого-то подстраиваться. Примером крепкой семьи для нее всегда были отчим Андрей Миронов, которого она называла отцом, и ее мать Лариса Голубкина. Актриса признается, что с народной артисткой у нее всегда были непростые отношения. На протяжении долгих лет у нее был протест по отношению к матери, так как она думала исключительно о собственных интересах. Лариса Голубкина часто была равнодушна к поступкам дочери и никогда не сидела с внуками. Постепенно Мария Голубкина смирилась с таким положением дел и даже приняла позицию матери как должное.

Также именинница рассказала, что у нее практически нет друзей. Раньше она думала, что это важно для человека, но с годами поняла, что это были просто развлечения вместе, а по сути, ей не с кем серьезно поговорить. Своими настоящими друзьями Мария Голубкина считает отца Владимира и матушку Нину из церкви, которую она регулярно посещает.