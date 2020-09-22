Наталья Водянова поделилась первыми фото и видео со свадьбы с Антуаном Арно

22.09.2020, 10:50, Разное

В минувшую субботу стало известно, что спустя девять лет романа Наталья Водянова и Антуан Арно оформили свои отношения официально. Пара связала себя узами брака в мэрии Парижа – под личным контролем мэра города Анн Идальго, а несколько часов назад Наталья поделилась первой фотографией и коротким видеороликом на своей странице в Instagram. В подписи модель оставила лаконичное “да” на французском, сопроводив его смайлами в виде сердечек.

Наталья Водянова и Антуан Арно

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Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)21 Сен 2020 в 8:15 PDT

Напомним, о помолвке пары стало известно 1 января: модель опубликовала снимок, на котором обнимает любимого мужчину, а на ее безымянном сверкает помолвочное кольцо. При этом предложение руки и сердца Антуан сделал Наталье еще в начале 2019-го. В мае выяснилось, что влюбленные откладывают свадьбу из-за пандемии COVID-19, о чем Наталья рассказала в интервью Vogue:

Мы перенесли торжество ровно на год, потому что я не хочу менять тот сценарий, который мы долго-долго вынашивали и о чем мы мечтали. Для нас еще один год не отпраздновать нашу пару… для меня это не проблема. Антуан говорил: “Может, осенью?” Но я: “Нет-нет, мы ждем лета спокойно”. Надеюсь, что к тому моменту ситуация будет понятна и все вернется в обычный ритм.

Еще в феврале Наталья немного приоткрыла завесу тайны насчет будущего торжества, которое предположительно должно пройти в поместье в регионе Шампань, в интервью испанскому ELLE:

Это будет большой праздник примерно на 300 гостей. Признаюсь честно, во Франции привыкли к торжествам на порядок масштабнее, поэтому точно найдутся те, кто назовет нашу церемонию скромной.

Напомним, Наталья Водянова и Антуан Арно познакомились в 2007 году, а встречаться начали лишь в 2011-м. В мае 2014-го на свет появился их первый общий сын Максим, а в июне 2016-го – Роман. До этого модель состояла в браке с аристократом Джастином Портманом. От него модель родила троих детей: дочь Неву (март 2006-го) и сыновей Лукаса (декабрь 2001-го) и Виктора (сентябрь 2007-го).